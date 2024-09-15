Наталья Лаврентьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фрол Егоров
Отец ребёнка: Егор Харитонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Харитонов
Рождение ребёнка
1848
Сын: Егоров Яков Георгиев
Отец ребёнка: Егор Харитонов
Смерть
Неизвестно