Прокофий Алексеев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смерти1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: Алексей Тимофеев (Ич)
Мать: Меланья Купреянова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1776
Мать ребёнка: Катерина Кузьми (Нична)
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Авдотья Прокофьева (Вна)
Мать ребёнка: Катерина Кузьми (Нична)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Домна Прокофьева (Вна)
Мать ребёнка: Катерина Кузьми (Нична)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Ефимия Прокофьева (Вна)
Мать ребёнка: Марья Иванова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Иванова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина Кузьми (Нична)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1816