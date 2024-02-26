Прокофий Алексеев (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокофий Алексеев (Ич)

Прокофий Алексеев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

1816

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Алексей Тимофеев (Ич)

Мать: Меланья Купреянова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Евстигней Прокофьев (Ич)

Мать ребёнка: Катерина Кузьми (Нична)

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Авдотья Прокофьева (Вна)

Мать ребёнка: Катерина Кузьми (Нична)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Домна Прокофьева (Вна)

Мать ребёнка: Катерина Кузьми (Нична)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Ефимия Прокофьева (Вна)

Мать ребёнка: Марья Иванова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Иванова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина Кузьми (Нична)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1816
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close