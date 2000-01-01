Головина Галина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1955
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1955
Отец: Васяев Виктор Васильевич
Мать: Васяева Елена Ивановна
Рождение ребёнка
21.06.1977
Дочь: Якушкина Наталья Борисовна
Отец ребёнка: Головин Борис Петрович
Рождение ребёнка
20.10.1987
Сын: Головин Дмитрий Борисович
Отец ребёнка: Головин Борис Петрович
Бракосочетание
Неизвестно