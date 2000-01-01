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Головина Галина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1955

Пол

Женский

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1955

Отец: Васяев Виктор Васильевич

Мать: Васяева Елена Ивановна

Рождение ребёнка
21.06.1977

Дочь: Якушкина Наталья Борисовна

Отец ребёнка: Головин Борис Петрович

Рождение ребёнка
20.10.1987

Сын: Головин Дмитрий Борисович

Отец ребёнка: Головин Борис Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Борис Петрович

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