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Таратонова Анна Павловна

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Место рождения

Лукино, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

16.02.1900

Дата смерти

14.01.1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Лукино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
14.01.1954
Тула, город Тула, Тульская область
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