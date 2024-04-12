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Таратонова Анна Павловна
Таратонова Анна Павловна
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Место рождения
Лукино
, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Дата рождения
16.02.1900
Дата смерти
14.01.1954
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Лукино
, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
14.01.1954
Тула
, город Тула, Тульская область
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