Гильманов Равиль
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти27.11.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Гильманов Вильданутдин
Мать: Гильманова Фахернабат
Рождение ребёнка
23.11.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.11.2015
Большие Кайбицы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)