Гильманов Равиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гильманов Равиль

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

27.11.2015

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Гильманов Вильданутдин

Мать: Гильманова Фахернабат

Рождение ребёнка
23.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.11.2015
Большие Кайбицы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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