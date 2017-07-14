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Сидякин Ярослав Витальевич
Сидякин Ярослав Витальевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.07.2017
Пол
Мужской
Отец
Сидякин Виталий Вячеславович
1984 г.р.
Мать
Романенко Кристина Евгеньевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.2017
Отец:
Сидякин Виталий Вячеславович
Мать:
Романенко Кристина Евгеньевна
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