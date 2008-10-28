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Ладягин Николай Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1945

Дата смерти

28.10.2008

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

Жена

1947 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: Ладягин Алексей Никифорович

Мать: Ладягина Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ладягина Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ладягина Мария Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ладягина Мария Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Военный комиссар г. Кузоватово
Место жительства
Неизвестно
Кузоватово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
28.10.2008
Кузоватово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: Рак
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