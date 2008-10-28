Ладягин Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1945
Дата смерти28.10.2008
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ладягина Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ладягина Мария Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ладягина Мария Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Военный комиссар г. Кузоватово
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.10.2008
Причина смерти: Рак