Стрельцова (Ковина) Анна Андриянова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: Ковина Андриян
Рождение ребёнка
?.05.1862
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Стрельцов Корнелий Никитович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Стрельцов Лаврентий Корнеевич
Отец ребёнка: Стрельцов Корнелий Никитович
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Стрельцов Акил
Отец ребёнка: Стрельцов Корнелий Никитович
Смерть
Неизвестно