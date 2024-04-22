Стрельцова (Ковина) Анна Андриянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтрельцова (Ковина) Анна Андриянова

Стрельцова (Ковина) Анна Андриянова

Место рождения

Таврическое

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Ковина Андриян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.05.1862

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Стрельцов Корнелий Никитович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Стрельцов Лаврентий Корнеевич

Отец ребёнка: Стрельцов Корнелий Никитович

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Стрельцов Акил

Отец ребёнка: Стрельцов Корнелий Никитович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close