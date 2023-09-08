Вострилкина (Зверева) Людмила Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зверев Леонид Григорьевич
Мать: Зверева Римма Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вострилкин Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вострилкин Игорь
Отец ребёнка: Вострилкин Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Вострилкин Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вострилкин Леонид