Вострилкина (Зверева) Людмила Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вострилкина (Зверева) Людмила Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зверев Леонид Григорьевич

Мать: Зверева Римма Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вострилкин Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вострилкин Игорь

Отец ребёнка: Вострилкин Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Вострилкин Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вострилкин Леонид

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