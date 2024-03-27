Ilyin-Broitman (Basseches) Karolla Iosifovna «Lyolya» — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ilyin-Broitman (Basseches) Karolla Iosifovna «Lyolya»

Место рождения

Moscow, Russia

Дата рождения

27.01.1899

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Отец

1856 г.р.

Мать

1873 г.р.

Муж

1893 г.р.
1887 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1899

Отец: Basseches Iosif (Józef Joseph) (Józef, Joseph) Nathanovich

Мать: Basseches Skvortsova (Kosman) (Maria) Anna Leontievna (Aneta, «Neta»)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хургин Исай

Эмиграция
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Иммиграция
06.04.1924
Рождение ребёнка
18.02.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хургин Исай

Бракосочетание
03.08.1937

Муж: Ilyin-Broitman Ilya Moiseevich

Смерть
1988
Похороны
Неизвестно

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