Ilyin-Broitman (Basseches) Karolla Iosifovna «Lyolya»
Место рожденияMoscow, Russia
Дата рождения27.01.1899
Дата смерти1988
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1899
Отец: Basseches Iosif (Józef Joseph) (Józef, Joseph) Nathanovich
Мать: Basseches Skvortsova (Kosman) (Maria) Anna Leontievna (Aneta, «Neta»)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хургин Исай
Эмиграция
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Иммиграция
06.04.1924
Рождение ребёнка
18.02.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хургин Исай
Бракосочетание
03.08.1937
Смерть
1988
Похороны
Неизвестно