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Blachman Hanna

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 01.01.1882

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1864

Дочь: Kezin Masya

Отец ребёнка: Black Аарон Лейбович

Рождение ребёнка
1866

Сын: Blachman Лейб Аронович

Отец ребёнка: Black Аарон Лейбович

Рождение ребёнка
19.06.1874

Сын: Blackman Самуэль Аронович

Отец ребёнка: Black Аарон Лейбович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Black Мендель Аронович

Отец ребёнка: Black Аарон Лейбович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 01.01.1882
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