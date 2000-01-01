Blachman Hanna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 01.01.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1864
Дочь: Kezin Masya
Отец ребёнка: Black Аарон Лейбович
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Black Аарон Лейбович
Рождение ребёнка
19.06.1874
Сын: Blackman Самуэль Аронович
Отец ребёнка: Black Аарон Лейбович
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Black Аарон Лейбович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 01.01.1882