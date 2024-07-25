Алмаева Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлмаева Татьяна

Алмаева Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1916 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алмаев Кузьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алмаев Кузьма

Рождение ребёнка
16.11.1916

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: Алмаев Кузьма

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.