Турбакова Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турбакова Лариса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЙ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турбаков Юра Сергеевич

Отец ребёнка: Турбаков Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Турбакова Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Турбаков Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Турбакова) Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Турбаков Сергей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турбаков Сергей Васильевич

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