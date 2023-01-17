- Маланья (Меланья)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1610
Сын: - Федор Иванов
Отец ребёнка: - Иван Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1614
Сын: - Семен Иванов
Отец ребёнка: - Иван Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1620
Сын: - Михаил Иванов
Отец ребёнка: - Иван Афанасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: - Иван Афанасьев
Смерть
Неизвестно