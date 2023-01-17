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- Маланья (Меланья)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1580 г.р.

Дети

Около 1610 г.р.
Около 1614 г.р.
Около 1620 г.р.

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1610

Сын: - Федор Иванов

Отец ребёнка: - Иван Афанасьев

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1614

Сын: - Семен Иванов

Отец ребёнка: - Иван Афанасьев

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1620

Сын: - Михаил Иванов

Отец ребёнка: - Иван Афанасьев

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: - Иван Афанасьев

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
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