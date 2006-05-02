Гареева (Бадикова) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1964
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1964
Отец: Бадиков Иван Трофимович
Мать: Бадикова Римма Акимовна
Рождение ребёнка
02.05.2006
Дочь: Гареева Арина Ришатовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гареев Ришат Рифкатович