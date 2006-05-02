Гареева (Бадикова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гареева (Бадикова) Елена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1964

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1964

Отец: Бадиков Иван Трофимович

Мать: Бадикова Римма Акимовна

Рождение ребёнка
02.05.2006

Дочь: Гареева Арина Ришатовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гареев Ришат Рифкатович

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