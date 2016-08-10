Кузьмин Борис Григорьевич
Место рожденияд. Савали
Дата рождения26.05.1945
Дата смерти10.08.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Старая Тушка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
председатель колхоза
Смерть
10.08.2016
д. Старая Тушка