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Кузьмин Борис Григорьевич

Место рождения

д. Савали

Дата рождения

26.05.1945

Дата смерти

10.08.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Савали
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Старая Тушка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
председатель колхоза
Смерть
10.08.2016
д. Старая Тушка
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