Макаров Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Александр Николаевич
Мать ребёнка: Макарова (Шлемова) Валентина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.05.1968
Дочь: Пермякова (Белоусова (Макарова)) Виктория Николаевна
Мать ребёнка: Макарова (Шлемова) Валентина Михайловна
Смерть
Неизвестно