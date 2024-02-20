Макаров Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Николай

Макаров Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Александр Николаевич

Мать ребёнка: Макарова (Шлемова) Валентина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова (Шлемова) Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
21.05.1968

Дочь: Пермякова (Белоусова (Макарова)) Виктория Николаевна

Мать ребёнка: Макарова (Шлемова) Валентина Михайловна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.