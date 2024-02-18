Гимельфарб Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гимельфарб Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гимельфарб Неизвестный

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гимельфарб Давид

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гимельфарб Дмитрий Ефимович

Мать ребёнка: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Розалия

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