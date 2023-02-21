(Грудев) Антонина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Грудев) Антонина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Грудев Павел Иванович

Мать: Грудева ?

Смерть
1942
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