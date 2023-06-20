Ивлев Дмитрий Ермолаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Мать ребёнка: Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр
Мать ребёнка: Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий
Мать ребёнка: Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ивлев Иван
Мать ребёнка: Пелагея Михайловна
Смерть
Неизвестно