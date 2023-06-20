Ивлев Дмитрий Ермолаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивлев Дмитрий Ермолаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Мать ребёнка: Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр

Мать ребёнка: Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий

Мать ребёнка: Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивлев Иван

Мать ребёнка: Пелагея Михайловна

Смерть
Неизвестно
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