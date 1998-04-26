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Жванко Виктор
Жванко Виктор
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.08.1979
Дата смерти
26.04.1998
Пол
Мужской
Отец
Жванко Михаил
1952 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ТС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1979
Отец:
Жванко Михаил
Мать: не указана
Смерть
26.04.1998
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