Жванко Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жванко Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1979

Дата смерти

26.04.1998

Пол

Мужской

Отец

1952 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1979

Отец: Жванко Михаил

Мать: не указана

Смерть
26.04.1998
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