Шкловский Тимофей
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
Шкловский Сергей1857 г.р.
Шкловский Иван1866 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Шкловский Сергей
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1866
Сын: Шкловский Иван
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1874
Сын: Шкловский Пётр
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1881
Сын: Шкловский Григорий
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно