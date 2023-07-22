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Белкина Анна Мелетиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1864 ст.

Отец: Мелетий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883 ст.

Дочь: Гурьева Василиса Поликарповна

Отец ребёнка: Белкин Поликарп Фомин

Малахово, Косихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1888 ст.

Дочь: Медведева Ефросинья Поликарпова

Отец ребёнка: Белкин Поликарп Фомин

Малахово, Косихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1891 ст.

Сын: Белкин Иван Поликарпов

Отец ребёнка: Белкин Поликарп Фомин

Малахово, Косихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Белкина Марфа Поликарпова

Отец ребёнка: Белкин Поликарп Фомин

Рождение ребёнка
1894 ст.

Сын: Белкин Трофим Поликарпов

Отец ребёнка: Белкин Поликарп Фомин

Малахово, Косихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1897 ст.

Сын: Белкин Козьма Поликарпов

Отец ребёнка: Белкин Поликарп Фомин

Рождение ребёнка
20.08.1902 ст.

Сын: Белкин Андрей Поликарпович

Отец ребёнка: Белкин Поликарп Фомин

Байроновка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
?.04.1906

Сын: Белкин Николай Поликарпов

Отец ребёнка: Белкин Поликарп Фомин

Смерть
Неизвестно
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