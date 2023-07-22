Белкина Анна Мелетиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 1864 ст.
Отец: Мелетий
Рождение ребёнка
1883 ст.
Дочь: Гурьева Василиса Поликарповна
Отец ребёнка: Белкин Поликарп Фомин
Рождение ребёнка
1888 ст.
Дочь: Медведева Ефросинья Поликарпова
Отец ребёнка: Белкин Поликарп Фомин
Рождение ребёнка
1891 ст.
Отец ребёнка: Белкин Поликарп Фомин
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Белкина Марфа Поликарпова
Отец ребёнка: Белкин Поликарп Фомин
Рождение ребёнка
1894 ст.
Отец ребёнка: Белкин Поликарп Фомин
Рождение ребёнка
1897 ст.
Отец ребёнка: Белкин Поликарп Фомин
Рождение ребёнка
20.08.1902 ст.
Сын: Белкин Андрей Поликарпович
Отец ребёнка: Белкин Поликарп Фомин
Байроновка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
?.04.1906
Сын: Белкин Николай Поликарпов
Отец ребёнка: Белкин Поликарп Фомин
Смерть
Неизвестно