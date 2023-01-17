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Пуговкина Анна Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1739

Сын: Пуговкин Тимофей Игнатьевич

Отец ребёнка: Пуговкин Игнат Никитич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
По исповедке 1753 г. - родился в 1741
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Дарья Игнатьевна

Отец ребёнка: Пуговкин Игнат Никитич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Прасковья Игнатьевна

Отец ребёнка: Пуговкин Игнат Никитич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Екатерина Игнатьевна

Отец ребёнка: Пуговкин Игнат Никитич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пуговкин Игнат Никитич

Смерть
Неизвестно
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