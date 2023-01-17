Пуговкина Анна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Пуговкин Тимофей Игнатьевич
Отец ребёнка: Пуговкин Игнат Никитич
По исповедке 1753 г. - родился в 1741
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Дарья Игнатьевна
Отец ребёнка: Пуговкин Игнат Никитич
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Прасковья Игнатьевна
Отец ребёнка: Пуговкин Игнат Никитич
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Екатерина Игнатьевна
Отец ребёнка: Пуговкин Игнат Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно