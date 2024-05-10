Ворон Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.05.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костылев Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
17.06.2018
Сын: Лядовский Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Лядовский Тимофей Александрович