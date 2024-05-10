Ворон Елена Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ворон Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макарьин Александр Павлович

Мать: Макарьина Александра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лядовский Тимофей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лядовский Тимофей Александрович

Рождение ребёнка
31.05.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костылев Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
17.06.2018

Сын: Лядовский Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Лядовский Тимофей Александрович

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