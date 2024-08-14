Пичугин Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти1971
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Пичугин Михаил
Мать: Пичугина Анастасия
Рождение ребёнка
22.09.1947
Дочь: Чиркова (Пичугина) Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Пичугина (Еловенкова) Раиса Ивановна
Чупалейка, город Выкса, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.11.1949
Сын: Пичугин Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Пичугина (Еловенкова) Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
25.07.1953
Сын: Пичугин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Пичугина (Еловенкова) Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пичугина (Еловенкова) Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
24.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пичугина (Еловенкова) Раиса Ивановна
Смерть
1971