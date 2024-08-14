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Пичугин Алексей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1947 г.р.
1949 г.р.
1953 г.р.
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Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Пичугин Михаил

Мать: Пичугина Анастасия

Рождение ребёнка
22.09.1947

Дочь: Чиркова (Пичугина) Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Пичугина (Еловенкова) Раиса Ивановна

Чупалейка, город Выкса, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.11.1949

Сын: Пичугин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Пичугина (Еловенкова) Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
25.07.1953

Сын: Пичугин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Пичугина (Еловенкова) Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пичугина (Еловенкова) Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
24.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пичугина (Еловенкова) Раиса Ивановна

Смерть
1971

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