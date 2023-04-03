Богданов Владимир Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Владимир Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1941

Сын: Богданов Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Французова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
20.10.1957

Дочь: Пронина Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Французова Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Неизвестно
Похороны
Неизвестно
пропал без вести
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