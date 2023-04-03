Богданов Владимир Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.01.1941
Сын: Богданов Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Французова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
20.10.1957
Дочь: Пронина Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Французова Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Неизвестно
Похороны
Неизвестно
пропал без вести