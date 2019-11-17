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Березин Николай Николаевич

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Место рождения

д. Поташково Кичминский район Кировская область

Дата рождения

21.08.1945

Дата смерти

17.11.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1945

Отец: Березин Николай Иванович

Мать: Березина Александра Сергеевна

д. Поташково Кичминский район Кировская область
Бракосочетание
18.12.1969

Жена: Березина Светлана Алексеевна

г. Иваново Дворец Бракосочетания
Рождение ребёнка
14.10.1970

Дочь: Эльвира Николаевна

Мать ребёнка: Березина Светлана Алексеевна

Рождение ребёнка
23.04.1974

Сын: Березин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Березина Светлана Алексеевна

Смерть
17.11.2019
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