Березин Николай Николаевич
Место рожденияд. Поташково Кичминский район Кировская область
Дата рождения21.08.1945
Дата смерти17.11.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1945
д. Поташково Кичминский район Кировская область
Бракосочетание
18.12.1969
г. Иваново Дворец Бракосочетания
Рождение ребёнка
14.10.1970
Дочь: Эльвира Николаевна
Мать ребёнка: Березина Светлана Алексеевна
Рождение ребёнка
23.04.1974
Сын: Березин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Березина Светлана Алексеевна
Смерть
17.11.2019