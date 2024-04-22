Ефимова Евдокия Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова Евдокия Кондратьевна

Место рождения

Заостровье, Бологовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1874 ст.

Дата смерти

08.07.1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Заостровье, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.11.1905 ст.

Дочь: Ефимова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Ефимов Сергей Ефимович

Львово, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимов Сергей Ефимович

Смерть
08.07.1943
Коломяги, Стародеревенская волость, Санкт-Петербургский уезд
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