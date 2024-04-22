Ефимова Евдокия Кондратьевна
Место рождения
Дата рождения1874 ст.
Дата смерти08.07.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874 ст.
Рождение ребёнка
09.11.1905 ст.
Дочь: Ефимова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Ефимов Сергей Ефимович
Львово, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.07.1943
Коломяги, Стародеревенская волость, Санкт-Петербургский уезд