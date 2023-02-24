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Васильев Павел Тимофеевич

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Место рождения

Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Васильев Тимофей Тимофеевич

Мать: Васильева Марина

Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Захарова Марина Васильева

Мать ребёнка: Васильева Варвара

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Васильев Филипп Павлович

Мать ребёнка: Васильева Варвара

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Варвара

Смерть
Неизвестно
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