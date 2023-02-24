Васильев Павел Тимофеевич
Место рожденияСело Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Васильев Тимофей Тимофеевич
Мать: Васильева Марина
Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Захарова Марина Васильева
Мать ребёнка: Васильева Варвара
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Васильева Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильева Варвара
Смерть
Неизвестно