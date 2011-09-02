Пеняжина Эмилинда Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пеняжина Эмилинда Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.2011

Пол

Женский

Отец

1989 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.2011

Отец: Пеняжин Валерий Игоревич

Мать: не указана

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