Клочков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клочков Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клочков ?

Мать: Клочкова ?

Рождение ребёнка
1896

Сын: Клочков Кузьма

Мать ребёнка: не указана

С. Игино
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Бурякова Акулина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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