Клочков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Клочков ?
Мать: Клочкова ?
Рождение ребёнка
1896
Сын: Клочков Кузьма
Мать ребёнка: не указана
С. Игино
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Бурякова Акулина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно