Данилова Дарья Самсоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
14.01.1871 ст.
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Данилов Иван Петрович
https://ya.ru/archive/catalog/522ef74e-8ef7-4632-af5e-cdd4209d4668/201
Рождение ребёнка
01.09.1873 ст.
Отец ребёнка: Данилов Иван Петрович
https://ya.ru/archive/catalog/cb6b2567-670f-4837-87d0-3af6cccefde5/311
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно