Спирина Светлана Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1990
Дочь: Спирина Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Спирин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
15.05.1992
Сын: Спирин Константин Александрович
Отец ребёнка: Спирин Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно