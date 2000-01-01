Спирина Светлана Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спирина Светлана Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1964

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1990

Дочь: Спирина Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Спирин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
15.05.1992

Сын: Спирин Константин Александрович

Отец ребёнка: Спирин Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спирин Александр Васильевич

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