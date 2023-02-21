Омарова Шамистан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омарова Шамистан

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Место рождения

Азербайджан

Дата рождения

11.?.?

Дата смерти

18.?.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Азербайджан
Рождение ребёнка
20.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
18.?.?
Россия
Причина смерти: несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Орловская обл.
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