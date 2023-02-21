Омарова Шамистан
Место рожденияАзербайджан
Дата рождения11.?.?
Дата смерти18.?.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Азербайджан
Рождение ребёнка
20.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
18.?.?
Россия
Причина смерти: несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Орловская обл.