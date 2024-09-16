Полянская (Помосова) Наталья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолянская (Помосова) Наталья Иванова

Полянская (Помосова) Наталья Иванова

Место рождения

Сюрзи

Дата рождения

11.01.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1875

Отец: Помосов Иван Ефремов

Мать: Агафья Викторова

Рождение ребёнка
01.07.1895

Дочь: (Помосова) Анна

Отец ребёнка: не указан

Сюрзи, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
28.01.1898

Муж: Полянский Андрей Мокеев

Рождение ребёнка
22.04.1908 ст.

Сын: Полянских Семен Андреевич

Отец ребёнка: Полянский Андрей Мокеев

Сюрзи, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.02.1910 ст.

Сын: Полянских Николай Андреевич

Отец ребёнка: Полянский Андрей Мокеев

Сюрзи, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.03.1914 ст.

Сын: Полянских Александр Андреевич

Отец ребёнка: Полянский Андрей Мокеев

Сюрзи, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.