Полянская (Помосова) Наталья Иванова
Место рожденияСюрзи
Дата рождения11.01.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1875
Отец: Помосов Иван Ефремов
Мать: Агафья Викторова
Рождение ребёнка
01.07.1895
Дочь: (Помосова) Анна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
28.01.1898
Рождение ребёнка
22.04.1908 ст.
Сын: Полянских Семен Андреевич
Отец ребёнка: Полянский Андрей Мокеев
Рождение ребёнка
23.02.1910 ст.
Сын: Полянских Николай Андреевич
Отец ребёнка: Полянский Андрей Мокеев
Рождение ребёнка
11.03.1914 ст.
Сын: Полянских Александр Андреевич
Отец ребёнка: Полянский Андрей Мокеев
Смерть
Неизвестно