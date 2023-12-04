Первая жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1721
Дочь: Смиренникова Агриппина Яковлевна
Отец ребёнка: Смиренников Яков Андреевич
Анисимовская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смиренников Кондратий Яковлевич
Отец ребёнка: Смиренников Яков Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смиренникова Марина Яковлевна
Отец ребёнка: Смиренников Яков Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смиренникова Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Смиренников Яков Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смиренникова Прасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Смиренников Яков Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смиренникова Екатерина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно