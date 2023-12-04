Первая жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первая жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1721

Дочь: Смиренникова Агриппина Яковлевна

Отец ребёнка: Смиренников Яков Андреевич

Анисимовская, Великосельская волость, Сольвычегодский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смиренников Кондратий Яковлевич

Отец ребёнка: Смиренников Яков Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смиренникова Марина Яковлевна

Отец ребёнка: Смиренников Яков Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смиренникова Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Смиренников Яков Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смиренникова Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Смиренников Яков Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смиренникова Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смиренников Яков Андреевич

Смерть
Неизвестно
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