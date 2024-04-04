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Краснов Алексей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1789 и 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1789 и 1793

Отец: Краснов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Краснов Матвей Алексеевич

Мать ребёнка: Краснова Пелагея Денисовна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Краснов Евграф Алексеевич

Мать ребёнка: Краснова Пелагея Денисовна

Красновка, Большеулуйский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Устинья

Мать ребёнка: Краснова Пелагея Денисовна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Парасковья

Мать ребёнка: Краснова Пелагея Денисовна

Смерть
Неизвестно
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