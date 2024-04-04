Краснов Алексей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1789 и 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1789 и 1793
Отец: Краснов Андрей
Рождение ребёнка
1822
Сын: Краснов Матвей Алексеевич
Мать ребёнка: Краснова Пелагея Денисовна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Краснов Евграф Алексеевич
Мать ребёнка: Краснова Пелагея Денисовна
Красновка, Большеулуйский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Устинья
Мать ребёнка: Краснова Пелагея Денисовна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Парасковья
Мать ребёнка: Краснова Пелагея Денисовна
Смерть
Неизвестно