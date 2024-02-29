Родионов Анатолий Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1940
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.04.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Родионова Евгения Семёновна
Лесной, город Лесной, Свердловская область
Смерть
Неизвестно