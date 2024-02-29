Родионов Анатолий Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионов Анатолий Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1940

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Родионова Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
02.04.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Родионова Евгения Семёновна

Лесной, город Лесной, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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