Клопова (Зайкова) Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Отец: Зайков Сергей Иоаннович
Мать: не указана
Дочь: Клопова Анфиса Климентьевна
Отец ребёнка: Клопов Климентий Степанович
Дочь: Клопова Екатерина Климентьевна
Отец ребёнка: Клопов Климентий Степанович
Дочь: Клопова Соломония Климентьевна
Отец ребёнка: Клопов Климентий Степанович
Дочь: Клопова Любовь Климентьевна
Отец ребёнка: Клопов Климентий Степанович
Дочь: Клопова Мария Климентьевна
Отец ребёнка: Клопов Климентий Степанович
Дочь: Клопова Анисья Климентьевна
Отец ребёнка: Клопов Климентий Степанович
Дочь: Клопова Анфиса Климентьевна
Отец ребёнка: Клопов Климентий Степанович
Дочь: Клопова Гумания Климентьевна
Отец ребёнка: Клопов Климентий Степанович
Дочь: Клопова Иульяна Климентьевна
Отец ребёнка: Клопов Климентий Степанович
Сын: Клопов Сергей Климентьевич
Отец ребёнка: Клопов Климентий Степанович