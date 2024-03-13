Клопова (Зайкова) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клопова (Зайкова) Анна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зайков Сергей Иоаннович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клопова Анфиса Климентьевна

Отец ребёнка: Клопов Климентий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клопов Климентий Степанович

Бракосочетание
14.01.1896

Муж: Клопов Климентий Степанович

Рождение ребёнка
22.11.1896

Дочь: Клопова Екатерина Климентьевна

Отец ребёнка: Клопов Климентий Степанович

Рождение ребёнка
28.07.1899

Дочь: Клопова Соломония Климентьевна

Отец ребёнка: Клопов Климентий Степанович

Рождение ребёнка
09.09.1900

Дочь: Клопова Любовь Климентьевна

Отец ребёнка: Клопов Климентий Степанович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Клопова Мария Климентьевна

Отец ребёнка: Клопов Климентий Степанович

Рождение ребёнка
27.12.1906

Дочь: Клопова Анисья Климентьевна

Отец ребёнка: Клопов Климентий Степанович

Рождение ребёнка
21.07.1908

Дочь: Клопова Анфиса Климентьевна

Отец ребёнка: Клопов Климентий Степанович

Рождение ребёнка
12.09.1909

Дочь: Клопова Гумания Климентьевна

Отец ребёнка: Клопов Климентий Степанович

Рождение ребёнка
12.09.1909

Дочь: Клопова Иульяна Климентьевна

Отец ребёнка: Клопов Климентий Степанович

Рождение ребёнка
12.05.1915

Сын: Клопов Сергей Климентьевич

Отец ребёнка: Клопов Климентий Степанович

Смерть
Неизвестно

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