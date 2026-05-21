Ефимов АДРИАН ИВАНОВИЧ
мужской, родился Около 1905
умер Неизвестно
ОтецЕфимов ИВАН СЕМЁНОВИЧ1878 г.р.
Мать(Симонович) НИНА ЯКОВЛЕВНА1877 г.р.
Супруги
(Фон Рейтлингер) ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНАОколо 1915 г.р.
Дети
(Ефимова) НАТАЛЬЯ АДРИАНОВНА1937 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец: Ефимов ИВАН СЕМЁНОВИЧ
Бракосочетание
1936
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Ефимова) НАТАЛЬЯ АДРИАНОВНА
Мать ребёнка: (Фон Рейтлингер) ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Смерть
Неизвестно