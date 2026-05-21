Ефимов АДРИАН ИВАНОВИЧ Около 1905 — найти родственников по фамилии на Familio

Ефимов АДРИАН ИВАНОВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился Около 1905

умер Неизвестно

Отец
Ефимов ИВАН СЕМЁНОВИЧ1878 г.р.
Мать
(Симонович) НИНА ЯКОВЛЕВНА1877 г.р.
Супруги
(Фон Рейтлингер) ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНАОколо 1915 г.р.
Дети
(Ефимова) НАТАЛЬЯ АДРИАНОВНА1937 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: Ефимов ИВАН СЕМЁНОВИЧ

Мать: (Симонович) НИНА ЯКОВЛЕВНА

Бракосочетание
1936

Жена: (Фон Рейтлингер) ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Ефимова) НАТАЛЬЯ АДРИАНОВНА

Мать ребёнка: (Фон Рейтлингер) ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Смерть
Неизвестно

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