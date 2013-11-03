(Золотаревская) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Золотаревская) Анна

(Золотаревская) Анна

avatar

Место рождения

Odessa, Odessa Oblast, Ukraine, Soviet Union

Дата рождения

07.02.1931

Дата смерти

03.11.2013

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1931

Отец: Золотаревский Ефим Исаевич

Мать: Золотаревская Анна (Нюся)

Odessa, Odessa Oblast, Ukraine, Soviet Union
Место жительства
Около 1940
Бракосочетание
11.02.1958

Муж: Mirvis Aron (Roman)

Развод
Около 22.11.1988

Муж: Mirvis Aron (Roman)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Rabinovich Munysh

Работа или профессия
Неизвестно
Tram/trolley conductor
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.11.2013
Похороны
Неизвестно
Mount Carmel Cementery
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close