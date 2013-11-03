(Золотаревская) Анна
Место рожденияOdessa, Odessa Oblast, Ukraine, Soviet Union
Дата рождения07.02.1931
Дата смерти03.11.2013
ПолЖенский
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1931
Odessa, Odessa Oblast, Ukraine, Soviet Union
Место жительства
Около 1940
Бракосочетание
11.02.1958
Муж: Mirvis Aron (Roman)
Развод
Около 22.11.1988
Муж: Mirvis Aron (Roman)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Rabinovich Munysh
Работа или профессия
Неизвестно
Tram/trolley conductor
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.11.2013
Похороны
Неизвестно
Mount Carmel Cementery