Sparwasser Heinrich
Место рожденияNeu Hochstaedt, Russian Empire
Дата рождения08.05.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1879
Отец: не указан
Мать: (Switzgeber) Elisabeth
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1907
Дочь: (Sparwasser) Amanda
Мать ребёнка: Sparwasser (Maier) Regine
Рождение ребёнка
08.04.1913
Дочь: (Sparwasser) Hilda
Мать ребёнка: Sparwasser (Maier) Regine
Смерть
Неизвестно