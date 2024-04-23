Sparwasser Heinrich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sparwasser Heinrich

Место рождения

Neu Hochstaedt, Russian Empire

Дата рождения

08.05.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1844 г.р.

Жена

1883 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1879

Отец: не указан

Мать: (Switzgeber) Elisabeth

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Sparwasser (Maier) Regine

Рождение ребёнка
18.03.1907

Дочь: (Sparwasser) Amanda

Мать ребёнка: Sparwasser (Maier) Regine

Рождение ребёнка
08.04.1913

Дочь: (Sparwasser) Hilda

Мать ребёнка: Sparwasser (Maier) Regine

Смерть
Неизвестно

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