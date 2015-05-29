Трофимович Дмитрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимович Дмитрий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1928

Дата смерти

29.05.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1928

Отец: Трофимович Петр Петрович

Мать: Александра Дмитриевна

Образование
Неизвестно
высшее, инженер-технолог, химик,доктор технических наук ,профессор, работал в НИИ резиновых и латексных изделий.
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.05.2015
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Болезнь
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