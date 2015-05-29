Трофимович Дмитрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1928
Дата смерти29.05.2015
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1928
Отец: Трофимович Петр Петрович
Мать: Александра Дмитриевна
Образование
Неизвестно
высшее, инженер-технолог, химик,доктор технических наук ,профессор, работал в НИИ резиновых и латексных изделий.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.05.2015
Причина смерти: Болезнь