Голицына (Зарудная) Евдокия Ивановна
женский, родилась Неизвестно, Андреевка, Харківська область
умерла 1920, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруги
Голицын Фёдор Григорьевич01.05.1819 г.р.
Дети
Духовская (Голицына) Варвара Фёдоровна22.01.1854 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Андреевка, Харківська область
Бракосочетание
30.01.1853
Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
22.01.1854
Дочь: Духовская (Голицына) Варвара Фёдоровна
Отец ребёнка: Голицын Фёдор Григорьевич
Харьков, Харківська область
Смерть
1920
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург