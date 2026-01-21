Голицына (Зарудная) Евдокия Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Голицына (Зарудная) Евдокия Ивановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно, Андреевка, Харківська область

умерла 1920, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Супруги
Голицын Фёдор Григорьевич01.05.1819 г.р.
Дети
Духовская (Голицына) Варвара Фёдоровна22.01.1854 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Андреевка, Харківська область

Бракосочетание
30.01.1853

Муж: Голицын Фёдор Григорьевич

Харьков, Харківська область

Рождение ребёнка
22.01.1854

Дочь: Духовская (Голицына) Варвара Фёдоровна

Отец ребёнка: Голицын Фёдор Григорьевич

Харьков, Харківська область

Смерть
1920
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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