Васильков Дмитрий Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1904
Дата смерти19.02.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.1936
Дочь: Мохова (Василькова) Людмила Дмитриевна
Мать ребёнка: Василькова Татьяна Ивановна
Долгово, Парфеньевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
19.02.1943