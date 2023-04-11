Васильков Дмитрий Прохорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильков Дмитрий Прохорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1904

Дата смерти

19.02.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василькова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
10.03.1936

Дочь: Мохова (Василькова) Людмила Дмитриевна

Мать ребёнка: Василькова Татьяна Ивановна

Долгово, Парфеньевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
19.02.1943

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