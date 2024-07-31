Вычужанин Алексей Спиридонович
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вычужанин Генадий Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сагыр, Уланский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
05.05.1920
Дочь: Исыпова Алекандра Алексеевна
Мать ребёнка: Вычужанина ?
Бракосочетание
1951
Жена: Вычужанина ?
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно