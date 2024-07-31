Вычужанин Алексей Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВычужанин Алексей Спиридонович

Вычужанин Алексей Спиридонович

avatar

Место рождения

Ашкельдино, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1843 г.р.

Мать

1869 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Вычужанин Спиридон Васильевич

Мать: Вычужанина Васелиса Алексеевна

Ашкельдино, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Малеевск, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вычужанин Генадий Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сагыр, Уланский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
05.05.1920

Дочь: Исыпова Алекандра Алексеевна

Мать ребёнка: Вычужанина ?

Бракосочетание
1951

Жена: Вычужанина ?

Ашкельдино, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Малеевск, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область
Похороны
Неизвестно
Малеевск, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.