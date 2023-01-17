Стрекопытова (Власова) Аграфена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрекопытова (Власова) Аграфена Андреевна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

?.07.1797 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1797 ст.

Отец: Власов Андрей Егорович

Мать: Власова Татьяна Петровна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1816

Муж: Стрекопытов Василий Архипович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Стрекопытов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Стрекопытов Василий Архипович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрекопытова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Стрекопытов Василий Архипович

Смерть
Неизвестно
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