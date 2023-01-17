Стрекопытова (Власова) Аграфена Андреевна
Место рождения
Дата рождения?.07.1797 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1797 ст.
Отец: Власов Андрей Егорович
Мать: Власова Татьяна Петровна
Бракосочетание
До 1816
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Стрекопытов Иван Васильевич
Отец ребёнка: Стрекопытов Василий Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стрекопытова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Стрекопытов Василий Архипович
Смерть
Неизвестно