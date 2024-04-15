Ермоленко Федора Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермоленко Федора Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

12.11.1838 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
12.11.1838 ст.
Обиходы, Житомирська область
Причина смерти: от внутренней болезни
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