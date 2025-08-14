(Shevelkes) Sandra 1993 — найти родственников по фамилии на FamilioДревоЛюдиМестаФамилииМои фамилииПоиск фамилийЗаказать фамильный дипломБаза знанийАрхивные документыПоиск мест в справочникахПоиск людей в справочникахПоиск справочниковFamilio.MediaИндексация исторических документовПерсоны пользователейДНКМои результаты тестовСовпадения по ДНКОтветы на вопросыЗаказать отчет по происхождениюМаркетплейсВойти(Shevelkes) Sandraжен., род. 1993Смотреть древоАвторСШШевелкес С.Пожаловаться на страницуРодственникиРодственникиСобытияСобытияОбсуждениеОбсуждениеДата рожденияМесто рожденияДата смертиМесто смертиМать(Демидова) Елена1971ОтецШевелкин Дмитрий1968Пользовательское соглашениеПолитика конфиденциальностиОбратная связьПомощьТарифыМы используем куки для улучшения работы сайта.ОК